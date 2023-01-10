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Сегодня, 09:40

Нарколог рассказал, что делать, если вы выпивали все 9 дней новогодних каникул

Виктория Кравченко
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Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал о том, как выйти из «новогоднего запоя».

«Если выпивали все девять дней, то, конечно, необходимо обратиться к специалистам: токсикологам, психиатрам-наркологам. Как говорят, опытный нарколог всегда оборвет ваши праздники, есть такая шутка. Они приедут и окажут вам квалифицированную помощь. Если действительно еще отягощены массой соматических заболеваний», — отметил специалист Life.ru.

На восстановление потребуется 2-3 дня. Необходимо помочь организму восполнить количество витаминов и минералов.

Здоровье
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