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Сегодня, 09:00

Назван неочевидный признак на ногах, указывающий на высокий холестерин

У пациентов с повышенным холестерином могут появляться язвы на ногах из-за проблем с кровообращением.
Фото Global Look Press

Специалисты из колледжа Святого Луки назвали неочевидный признак, который говорит о повышенном уровне холестерина в крови. Об этом сообщает Daily Express.

По словам экспертов, недостаточный прилив крови к ногам из-за высокого уровня плохого холестерина способен привести к критической ишемии конечностей. Это очень серьезное заболевание, которое трудно поддается лечению. До этого состояния наше тело подает сигналы. Как правило, это открытые язвы на ногах или стопах.

Отмечается, что такие язвы от высокого уровня холестерина в крови не заживают. Также могут начать мерзнуть и неметь стопы. У некоторых людей стопы сначала краснеют, а следом чернеют.

Ранее специалисты заявили о пользе пектина от возрастного холестерина.

Для снижения холестерина в&nbsp;крови нужно вместо белого риса есть коричневый. Диетолог назвала пять легких способов снизить уровень холестерина

Источник: https://inosmi.ru/express_co_uk/
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