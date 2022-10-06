Назван неочевидный признак на ногах, указывающий на высокий холестерин

Специалисты из колледжа Святого Луки назвали неочевидный признак, который говорит о повышенном уровне холестерина в крови. Об этом сообщает Daily Express.

По словам экспертов, недостаточный прилив крови к ногам из-за высокого уровня плохого холестерина способен привести к критической ишемии конечностей. Это очень серьезное заболевание, которое трудно поддается лечению. До этого состояния наше тело подает сигналы. Как правило, это открытые язвы на ногах или стопах.

Отмечается, что такие язвы от высокого уровня холестерина в крови не заживают. Также могут начать мерзнуть и неметь стопы. У некоторых людей стопы сначала краснеют, а следом чернеют.

Ранее специалисты заявили о пользе пектина от возрастного холестерина.