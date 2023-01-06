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Сегодня, 19:30

Назван продукт, способный сохранить женскую красоту и укрепить мужское здоровье

Ана Горшкова
Корреспондент
Кальмар.
Фото Global Look Press
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Диетолог Марият Мухина рассказала о пользе кальмара и почему его называют бальзамом для сердца.

Диетолог напомнила, что всего в 100 г кальмара содержится 100 килокалорий и 18 г чистого белка, который гидролизуется до аминокислот. Из них синтезируются ткани организма, и самой работающей является сердечная мышца, объяснила специалист.

Продукт также насыщен микроэлементами, среди которых витамины группы B (B1, B2, B6), E, марганец, медь, селен, йод, фосфор и другие. Витамины группы В делают кальмар лекарством от мигрени, а кальций и фосфор необходимы для опорно-двигательного аппарата.

«Детям кальмар нужен для правильного роста зубов и костей, разрешается с трех лет и при отсутствии аллергии, а кормящим мамам — с шести месяцев ребенка. За счет высокой концентрации магния кальмар обладает седативным действием. Кальмар еще называют продуктом для женской красоты, так как он оздоравливает кожу, волосы, избавляет от ломкости ногтей», — рассказала Мухина Life.ru.

Омега-3 и омега-6 способствуют фертильности, укрепляют иммунитет и предотвращают тромбообразование, добавила врач. При этом мужчины считают кальмары своим «гендерным продуктом», так как легкоусвояемый белок укрепляет органы и системы мужчины, улучшает потенцию и усиливает рост мышц за счет стимуляции выработки тестостерона.

При этом снеки из сушеных кальмаров из-за содержания в них большого количества соли вредны для почек и приводят к отекам, особенно если их употреблять с пивом, предупредила диетолог. Натуральный продукт насыщает организм энергией, утоляет чувство голода, выводит токсины, а также способствует улучшению обмена холестерина и устраняет отечность.

«Особенно кальмары полезны при сахарном диабете. Кальмар входит в стол номер 5 по Певзнеру при гастритах и дуоденитах: нежное мясо отварных или тушеных кальмаров не раздражает желудок и легко переваривается», — заключила врач.

Источник: https://life.ru/p/1550209
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