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Сегодня, 08:00

Названа польза пектина от возрастного холестерина

Галина Глазко
У людей старше 55 лет часто отмечают повышенный холестерин.
Фото Global Look Press

У людей старше 55 лет часто отмечают высокий уровень плохого холестерина в крови. Это провоцирует образование атеросклеротических бляшек. Для очищения кровеносных сосудов медики рекомендуют употреблять продукты, которые содержат пектины.

Пектином богаты такие овощи, как свекла, морковь, перец, тыква и баклажаны. Также он содержится во фруктах (яблоки, айва, вишня, слива, груши и цитрусовые). Врачи рекомендуют добавлять эти фрукты и овощи в свой рацион питания на регулярной основе.

Помимо этого, рекомендуется употреблять клубнику, малину, землянику, рябину, крыжовник и смородину. Они не только богаты витаминами, но также помогают эффективно снизить уровень холестерина в крови.

Стоит включить в свое питание много зелени. Все это поможет нормализовать уровень холестерина в крови.

Для снижения холестерина в&nbsp;крови нужно вместо белого риса есть коричневый. Диетолог назвала пять легких способов снизить уровень холестерина

Источник: https://kubnews.ru/obshchestvo/2022/09/26/ochistit-krovenosnye-sosudy-posle-55-let-pektin-pomogaet-izbavitsya-ot-vozrastnogo-kholesterina/
Здоровье
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