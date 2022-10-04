Названа польза пектина от возрастного холестерина

У людей старше 55 лет часто отмечают высокий уровень плохого холестерина в крови. Это провоцирует образование атеросклеротических бляшек. Для очищения кровеносных сосудов медики рекомендуют употреблять продукты, которые содержат пектины.

Пектином богаты такие овощи, как свекла, морковь, перец, тыква и баклажаны. Также он содержится во фруктах (яблоки, айва, вишня, слива, груши и цитрусовые). Врачи рекомендуют добавлять эти фрукты и овощи в свой рацион питания на регулярной основе.

Помимо этого, рекомендуется употреблять клубнику, малину, землянику, рябину, крыжовник и смородину. Они не только богаты витаминами, но также помогают эффективно снизить уровень холестерина в крови.

Стоит включить в свое питание много зелени. Все это поможет нормализовать уровень холестерина в крови.