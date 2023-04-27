Названо 4 причины сдвига зубов и смещения челюсти, которые убивают улыбку

Стоматолог Виктория Бриштен сказала, что «восьмерки» могут привести к движению всех зубов.

«По мере роста зачатков зубов мудрости в объеме, развития корней и дальнейшего прорезывания, они вызывают изменение наклона других зубов в зубном ряду, что влечет за собой изменение положения зубов, особенно фронтальных, а также приводит к аномалии прикуса. Перемещение зубов в зубном ряду также может быть спровоцировано ранее утраченным зубом или даже несколькими. В этом случае в зубном ряду формируются пустоты, которые соседние зубы пытаются заполнить, наклоняясь и мигрируя в область удалённого зуба. Еще одной причиной перемещения зубов могут быть заболевания пародонта, то есть тканей, которые окружают зуб. Зубодесневые отложения вызывают воспалительные процессы в десне, которые быстро поражают затем и другие ткани, в том числе и костную, и связочный аппарат зуба. Наличие аномалий прикуса или ранее неправильно проведённое ортодонтическое лечение также могут стать причиной смещения зубов. В этом случае следует обратиться к ортодонту для проведения ортодонтического лечения», — приводит слова Бриштен Life.ru.