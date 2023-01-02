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Сегодня, 20:12

Названы 6 древнеславянских закусок, которые лечат похмелье

Алина Савинова
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«Life.ru» назвал рецепты старинных русских блюд, которые лечили алкогольную интоксикацию.

«Популярным блюдом был «заяц смаженый» — тушку зайца зажаривали целиком, нашпиговывая ее кусочками свиного сала. Вместе с салом в тушку зайца закладывали ягоды можжевельника. В XII веке в блюдо стали добавлять лук, а в XVII веке — петрушку.

На Руси ели много рыбы. А на праздничный стол ставили нежнейшего осетра, стерлядь, судака. Осетров жарили просто: некрупные куски рыбы солили, нанизывали на вертел и жарили на углях без пламени, поливая сливочным маслом и поворачивая.

На княжеские пиры обязательно подавали жареную дичь: тетеревов, рябчиков, перепелов. Царским блюдом считался лебедь. Рябчика же готовили, фаршируя клюквой, которую смешивали с медом. Иногда внутрь добавляли кусок свиного сала, а потом обжаривали тушку на сильном огне.

Еще одна закуска, которую подавали на праздничный стол горячей, — кундюмы. Это был род пельменей, которые сначала запекали, а потом томили в печи в грибном бульоне. Тесто готовили, замешивая муку с постным маслом и одновременно с кипятком. Затем его раскатывали, нарезали на квадратики и начиняли начинкой, состоявшей из обжаренных с луком на постном масле отварных белых грибов, соли, яйца и гречневой каши.

Главной закуской на утро были соленые огурчики, квашеная капуста, а также мясной или куриный студень, который варили заранее острым, добавляя в него соль и чеснок", — пишет «Life.ru».

Источник: https://life.ru/p/1548817
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