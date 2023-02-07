Названы болезни, о которых сигнализирует резкая потеря веса

Эндокринолог Оксана Михалева назвала болезни, о которых сигнализирует резкая потеря веса.

«Характерные особенности потери веса при сахарном диабете — это наличие жажды, при этом человек пьет только воду (не сладкие напитки, чай или что-то еще), сухость во рту, слабость, запах ацетона изо рта и/или от мочи. При наличии таких симптомов нужно немедленно обратиться к врачу, так как ситуация может быть опасной вплоть до развития комы. Еще одно эндокринное заболевание, способное привести к быстрой потере веса, — это тиреотоксикоз. При этом недуге происходит резкое повышение выработки гормонов щитовидной железы, что вызывает многократное усиление расхода энергии, которое не может компенсировать даже повышенный аппетит. Также заболевание сопровождается частым сердцебиением, болью или жжением в глазах, дрожью тела и рук и нарушениями сна. к резкой потере веса может привести надпочечниковая недостаточность, которая, в частности, характеризуется мышечной слабостью, усталостью, низким артериальным давлением и потемнением кожи. Кроме эндокринных заболеваний множество других могут приводить к резкому снижению веса. В первую очередь это онкологические заболевания и болезни желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся нарушением переваривания и всасывания пищи», — приводит слова Михалева Life.ru.