Названы бьюти-процедуры, которые нельзя делать дома

Врач-косметолог, дерматолог, миколог Кристина Тогоева привела список процедур, которые категорически нельзя делать в домашних условиях.

Прежде всего, это пилинг с использованием химического вещества, кислоты. Не будучи специалистом и не разбираясь во всех тонкостях, можно себе навредить, спровоцировав глубокий ожог и как следствие — замещение здоровой кожи рубцовой тканью, предупредила доктор.

«Пилинг — это косметологическая процедура, подразумевающая под собой контролируемый химический ожог кожи, в результате чего кожа обновляется, стимулируется активация фибробластов, которые, в свою очередь, запускают синтез коллагена и эластина, тем самым создавая каркас для кожи, также отшелушивается верхний роговой слой, кожа становится более гладкая и ровная», — напомнила врач Life.ru.

Вторым в списке идет применение мезороллера. Это портативный инструмент с тонкими маленькими иглами, которые прокалывают кожу, улучшая проникновение мезотерапевтических препаратов.

«Любые инъекционные процедуры (мезотерапия/биоревитализация/контурная пластика/ботулинотерапия), в том числе нитевые технологии запрещено выполнять в домашних условиях. В настоящее время очень много псевдокосметологов, особенно без медицинского образования, принимающих пациентов на дому», — продолжила Тогоева.

В этом случае человек рискует не только своей красотой, но и здоровьем и даже жизнью. Кроме того, устранять ошибки неспециалиста придется все равно в профессиональном салоне и обойдется это гораздо дороже.