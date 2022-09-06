Названы два эффективных способа сбросить вес без строгих диет

Врач-диетолог Андрей Бобровский дал совет, как похудеть без строгих диет. По его словам, необходимо увеличить расход энергии и добавить в рацион низкокалорийные продукты.

«Для похудения нужны физические упражнения. Для этого необязательно походы в фитнес-залы. Достаточно только увеличить повседневную нагрузку. Например, паркуйтесь дальше от места работы или на остановку раньше выходите из автобуса, чтобы пройтись пешком и сжечь больше калорий», — приводит слова специалиста радио Sputnik

Помимо этого врач рекомендует добавить в свой рацион питания низкокалорийные продукты. Они помогут быстро насытиться. Для этого нужно есть фрукты или овощи вместе с привычными блюдами.