Названы главные тренды в пластической хирургии в 2023 году

В последнее время в мире пластической хирургии намечается тенденция, в основе которой лежит сохранение естественной красоты, рассказал пластический хирург Антон Выходцев.

«В последние годы бум пухлых губ, пышной груди и выдающихся ягодиц все активнее сходит на нет. Россия немного отстает от Запада в этом направлении, ведь избыточно накачанные губы уже стали называть Russian lips (Русские губы). Однако ориентация на естественность активно занимает пьедестал первенства и у нас в стране», — приводит слова Выходцева Life.ru.

По словам врача, тканесохраняющие методики уже прочно заняли свое место в пластической хирургии, поэтому они будут актуальны и в наступившем году. Такой подход, дающий максимально естественный и длительный эффект, нашел себя в операции под названием жиросохраняющая блефаропластика.

Этот способ коррекции, как пояснил врач, отличается от традиционного тем, что во время пластики век жировая ткань не удаляется, а перераспределяется в области с недостаточным объемом, тем самым устраняется вид «прооперированного» лица.

Также становятся более популярными среди пластических хирургов хрящесохраняющая ринопластика и перемещение жировых пакетов лица. Преимущество последней методики заключается в том, что все манипуляции происходят через микронадрезы с использованием специального эндоскопического оборудования, вследствие чего отсутствуют послеоперационные рубцы.

Вместе с тем Выходцев обратил внимание на еще одну популярную методику, направленную на восстановление молодых контуров лица и шеи, — лифтинг Мендельсона.

«Это одна из наиболее современных и малотравматичных операций для омоложения нижней трети лица и шеи. Благодаря тому, что основная работа при этой операции идет в безопасных слоях и направлена на изменение связочного аппарата, лифтинг Мендельсона позволяет получить наиболее выраженный и продолжительный эффект омоложения овала лица и шеи, а также значительно снизить риски», — пояснил специалист.

Среди трендовых пластических операций врач отметил и липофилинг. Суть данной методики заключается в пересадке собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую. При необходимости хирурги могут за одну такую операцию затронуть практически все тело, объединив липосакцию и липофилинг, создавая при этом более совершенные пропорции.

«Это лишь малый перечень операций, которые могут занять лидирующие позиции в развитии пластической хирургии в 2023 году. Однако абсолютно точно, что все их эффекты будут направлены на акцентуацию естественной красоты и сохранение индивидуальности, ведь после операции должны быть видны не результаты, а счастливые глаза пациента и гармоничный целостный образ, восхищающий окружающих», — резюмировал эксперт.