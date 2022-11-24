Названы несколько повседневных вещей, которые незаметно разрушают мозг

Деменцией страдает более 55 миллионов человек, а к 2050 году показатель может увеличиться в два с половиной раза. Авторитетные нейробиологи считают, что негативный сценарий можно предотвратить, пишет Life.ru.

Деменция — это приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности, утрата ранее приобретенных навыков и невозможность получать новые навыки. Она лишает человека возможности ясно мыслить и способности узнавать близких.

Нужно изучать иностранные языки, решать сложные задачи и развивать воображение. Тогда влияние негативных факторов будет снижаться.

По словам специалиста в области нейронауки и психолингвистики Татьяны Черниговской, читать нужно медленно и вдумчиво, чтобы понять суть написанного. Так мозг сильнее напрягается и задействуется большее количество нейронных связей.

Качественную художественную литературу эксперт рекомендует читать в бумажном виде. В этом случае меньше отвлекающих факторов и больше возможностей для концентрации. Качественное чтение — залог осознанной старости.

Мозг заточен под то, чтобы узнавать что-то новое. Если не прилагать усилия — этим «новым» станет всяческий интеллектуальный хлам, заблуждения, ложные стереотипы. Таким человеком легче манипулировать.

Единственный способ дать мозгу отдохнуть и восстановиться — хорошенько поспать.