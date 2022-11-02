Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 18:50

Названы последствия долгого ношения резиновой обуви

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Новости

Дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала, к чему может привести длительное ношение резиновой обуви.

«Для человека постоянное ношение такой обуви может нанести значительный вред здоровью. Самым безобидным (но достаточно асоциальным) является запах, который возникает из-за размножения бактерий в условиях «парника», даже в детском возрасте», — приводит Life.ru слова Жовтан.

По словам врача, в такой обуви нога быстро становится влажной, поскольку не происходит испарения через плотный материал. В результате кожа стопы становится более восприимчивой к грибкам, из-за чего развивается микоз кожи и ногтей. Также повышенная влажность может привести к провокации аллергических дерматитов.

При несвоевременном лечении этот процесс может даже привести к экземе.

«Ношение резиновой обуви должно быть ограничено тремя-четырьмя часами. Это может быть прогулка или время на дорогу на работу или учёбу. Но затем необходимо сменить обувь, просушить стельку, сменить носки», — добавила Жовтан.

При постоянном ношении резиновой обуви у взрослых людей могут образовываться болезненные трещины на пятках, которые создают дискомфорт при ходьбе и снижают качество жизни.

Источник: https://life.ru/p/1536140
0
Читайте также
Медведев сенсационно вылетел с парижского «мастерса». Даниил не смог защитить 600 очков
«Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки
СМИ назвали запрет Сунака на фрекинг подарком Путину
Медведев назвал задержанных в Уфе за теракты студентов отморозками
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Косметолог отметила, что употребление молока усугубляет проблему с акне

Стоматолог объяснил, как Криштиану Роналду добился идеальной улыбки