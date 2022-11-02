Названы последствия долгого ношения резиновой обуви

Дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала, к чему может привести длительное ношение резиновой обуви.

«Для человека постоянное ношение такой обуви может нанести значительный вред здоровью. Самым безобидным (но достаточно асоциальным) является запах, который возникает из-за размножения бактерий в условиях «парника», даже в детском возрасте», — приводит Life.ru слова Жовтан.

По словам врача, в такой обуви нога быстро становится влажной, поскольку не происходит испарения через плотный материал. В результате кожа стопы становится более восприимчивой к грибкам, из-за чего развивается микоз кожи и ногтей. Также повышенная влажность может привести к провокации аллергических дерматитов.

При несвоевременном лечении этот процесс может даже привести к экземе.

«Ношение резиновой обуви должно быть ограничено тремя-четырьмя часами. Это может быть прогулка или время на дорогу на работу или учёбу. Но затем необходимо сменить обувь, просушить стельку, сменить носки», — добавила Жовтан.

При постоянном ношении резиновой обуви у взрослых людей могут образовываться болезненные трещины на пятках, которые создают дискомфорт при ходьбе и снижают качество жизни.