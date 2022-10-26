Названы последствия ношения неудобной или неправильной обуви

Заместитель главврача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова рассказала, к чему может привести ношение неудобной или неправильной обуви.

«Если говорить о долгосрочных последствиях ношения неправильной обуви, то здесь возможна деформация большого пальца, ногтей или всей стопы. Также впоследствии могут быть проблемы с нарушением осанки. Все зависит от того, насколько обувь неправильная и насколько длительно она носится», — приводит Life.ru слова Зябловой.

Также неудобная обувь может спровоцировать боли в спине, мигрень и чувство тяжести в ногах, при этом проблема может усугубиться, если туфли или ботинки сделаны из искусственных материалов. По словам Зябловой, такая обувь не впитывает пот и не пропускает воздух, в связи с чем есть риск возникновения грибковой инфекции.

Эксперт посоветовала выбирать качественную обувь по размеру, а в случае дискомфорта использовать пластырь для того, чтобы избежать возникновения мозолей.