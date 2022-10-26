Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Видео
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 17:50

Названы последствия ношения неудобной или неправильной обуви

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Новости

Заместитель главврача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова рассказала, к чему может привести ношение неудобной или неправильной обуви.

«Если говорить о долгосрочных последствиях ношения неправильной обуви, то здесь возможна деформация большого пальца, ногтей или всей стопы. Также впоследствии могут быть проблемы с нарушением осанки. Все зависит от того, насколько обувь неправильная и насколько длительно она носится», — приводит Life.ru слова Зябловой.

Также неудобная обувь может спровоцировать боли в спине, мигрень и чувство тяжести в ногах, при этом проблема может усугубиться, если туфли или ботинки сделаны из искусственных материалов. По словам Зябловой, такая обувь не впитывает пот и не пропускает воздух, в связи с чем есть риск возникновения грибковой инфекции.

Эксперт посоветовала выбирать качественную обувь по размеру, а в случае дискомфорта использовать пластырь для того, чтобы избежать возникновения мозолей.

Источник: https://life.ru/p/1534413
0
Читайте также
Украина требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА. Что за этим стоит
Ушел от Овечкина и заблистал. Русский вратарь преобразился в «Торонто»
Собчак перешла границу с Литвой пешком
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гинеколог развеял миф о вреде тренировок во время месячных