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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:19

Названы продукты, которые помогут никогда не знать о дефиците витаминов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Терапевт Анна Гончарова заявила, что рыба, яйца и цитрусовые помогут забыть о дефиците витаминов.

«На осенне-зимний период приходится высокая частота острых респираторных заболеваний и инфекций, в том числе вирусных, после которых резервные силы нашего организма изрядно истощаются. Поэтому нужно уделить большое внимание для восстановления адаптивной функции нашего организма. Шиповник, облепиха, смородина, цитрусовые и многие другие фрукты содержат большое количество витамина С. Это наш главный антиоксидант, который к тому же улучшает усваивание железа. Жирные сорта рыбы и рыбий жир богаты витаминами В5, А и D. Также последний содержится в молоке и твердых сортах сыра», — приводит слова Гончаровой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1576643
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