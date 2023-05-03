Названы продукты, которые помогут никогда не знать о дефиците витаминов

Терапевт Анна Гончарова заявила, что рыба, яйца и цитрусовые помогут забыть о дефиците витаминов.

«На осенне-зимний период приходится высокая частота острых респираторных заболеваний и инфекций, в том числе вирусных, после которых резервные силы нашего организма изрядно истощаются. Поэтому нужно уделить большое внимание для восстановления адаптивной функции нашего организма. Шиповник, облепиха, смородина, цитрусовые и многие другие фрукты содержат большое количество витамина С. Это наш главный антиоксидант, который к тому же улучшает усваивание железа. Жирные сорта рыбы и рыбий жир богаты витаминами В5, А и D. Также последний содержится в молоке и твердых сортах сыра», — приводит слова Гончаровой Life.ru.