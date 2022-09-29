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29 сентября, 09:00

Названы самые полезные фрукты при артрите

Апельсины полезны при артрите.
Фото Global Look Press

Издание Daily Express опубликовало статью, в которой говорится о питании при артрите. По словам экспертов, для здоровья костей и суставов необходимо употреблять продукты, богатые калием.

«Содержащийся в продуктах калий важен для здоровья. Он помогает сбалансировать переизбыток натрия, уменьшает задержку жидкости, а также способствует правильному распределению кальция в костях и суставах», — отмечает доктор Клэр Моррисон.

Отличным источником калия являются бананы, дыни, апельсины и абрикосы. Так, в 100 г банана содержится 358 мг калия, в дыне — 267 мг, в апельсинах — 181 мг и в абрикосах — 259 мг.

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