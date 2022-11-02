Названы семь признаков, выдающие в человеке ребенка, которого недолюбили в детстве

Life.ru назвал семь признаков, по которым легко можно определить недолюбленного в детстве человека.

Вы никому не доверяете

Люди, у которых в детстве были холодные отношения с родителями, подвергавшиеся постоянной критике мамы и папы, опытом научены не доверять никому. Они в детстве впитывали весь негатив обстановки дома и ассоциировали его с окружающим миром.

Вы боитесь незнакомцев и дистанцируетесь от окружающих

Такому индивиду все люди кажутся агрессивными и злыми, а тех, кто общается на равных или даже пытается сблизиться, он подозревает в скрытой выгоде. Этим персонам не хватало родителей, и они просто не научились адаптироваться в обществе.

У вас проблемы в любовных отношениях

Соответственно, в любовной сфере у таких людей тоже будут проблемы. Тот человек, которому родители не показали настоящей любви, и знать о ней не будет. А это значит, что уже во взрослом возрасте либо вообще откажется от романтики, либо инстинктивно возьмет за основу модель поведения из детства. Это чревато тем, что человек будет снова и снова попадать в токсичные романтические отношения.

Вы — копилка страхов и фобий

Поскольку человек с неокрепшей психикой рос в небезопасной для него среде, вполне естественно приобретение большого количества страхов и фобий. Не только боязни общества и других людей, но и, например, ошибок, определенных ситуаций или фраз.

Вы не любите и не умеете говорить о себе

Такой человек — замечательный слушатель, готовый поддержать разговор на любую тему. А вот раскрываться сам не спешит. Отчасти из-за недоверия, но в том числе и потому, что сам толком не знает себя.

Вы не понимаете своих чувств

Из предыдущего пункта часто вытекает и этот. Те, кого в юном возрасте не окружали любовью и заботой, так и не научились понимать свои чувства. Внутри у них настоящий пожар из разных эмоций, но они не доверяют никому, не хотят демонстрировать себя настоящих.

У вас повышенная склонность к зависимостям

Алкоголь, сигареты, запрещенные вещества, азарт и жажда адреналина. Недолюбленным в детстве людям из-за дефицита любви трудно справляться с болью и пустотой внутри, поэтому они прибегают к самым разным способам наполниться, чтобы ничего не чувствовать.