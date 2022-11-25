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Сегодня, 14:45

Названы три напитка, улучшающие сон

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от 8photo на Freepik
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Издание «Кубанские новости» рассказало о напитках, которые помогут решить проблему бессонницы и улучшить качество сна. Богатый флавоноидами и антиоксидантом апигенином чай из ромашки избавит от сложностей с засыпанием и окажет благотворное влияние на весь организм. Теплое молоко с медом, изобилующее триптофаном, поможет решить проблему бессонницы даже в пожилом возрасте.

Также речь в публикации шла о вишневом соке без добавления сахара. Он богат магнием, калием и фосфором, содержит антиоксиданты и мелатонин (гормон сна). Если выпивать пару стаканов вишневого сока в день, о бессоннице можно забыть, говорят kubnews.ru.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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