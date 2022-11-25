Названы три напитка, улучшающие сон

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Издание «Кубанские новости» рассказало о напитках, которые помогут решить проблему бессонницы и улучшить качество сна. Богатый флавоноидами и антиоксидантом апигенином чай из ромашки избавит от сложностей с засыпанием и окажет благотворное влияние на весь организм. Теплое молоко с медом, изобилующее триптофаном, поможет решить проблему бессонницы даже в пожилом возрасте.
Также речь в публикации шла о вишневом соке без добавления сахара. Он богат магнием, калием и фосфором, содержит антиоксиданты и мелатонин (гормон сна). Если выпивать пару стаканов вишневого сока в день, о бессоннице можно забыть, говорят kubnews.ru.
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