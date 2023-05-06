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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 21:35

Названы три продукта, которые помогут наладить отток желчи

Ана Горшкова
Корреспондент
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Питание является важнейшей составляющей частью терапии заболеваний желчевыводящих путей, заявила Life.ru врач-диетолог Ирина Писарева.

Как пояснила медик, желчный пузырь в организме служит своеобразным накопителем, где собирается желчь. В дальнейшем она используется для нормальной работы ЖКТ. При нарушениях основных его функций появляются сбои с оттоком желчи, что приводит к вздутиям кишечника, повышенному газообразованию, диарее и тошноте.

«Овощи обязательно должны присутствовать в рационе для регулирования желчеоттока. Большую пользу принесут овощи с немного горьковатым привкусом. Они могут использоваться в качестве гарнира. Например, капуста немножко горчит, семейство крестоцветных артишок, оливки тоже бывают с горчинкой. Различная зелень — это петрушка, шпинат», — сказал Писарева.

Вместе с тем специалист порекомендовала обратить внимание на специи, ведь они также обладают желчегонным эффектом. К примеру, это может быть корица, куркума или имбирь. Не менее полезными будут растительные масла, богатые на незаменимые жирные кислоты, витамины D, А, Е. В сутки рекомендуется употреблять около 90 грамм сыродавленного растительного масла, резюмировала Писарева.

Источник: Life.ru
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