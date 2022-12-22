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Сегодня, 17:08

Невролог Андреева назвала семь приемов победы над постоянной головной болью

Алина Савинова
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Врач Диана Андреева рассказала о семи приемах, которые помогут победить головную боль.

«Правило №1: не терпите головную боль. Принцип «лучше перетерпеть и не принять таблетку» здесь неприменим. Каждый некупированный приступ головной боли прокладывает путь к новому приступу. Все это приведет к хронизации и учащению ваших головных болей.

Правило №2: откажитесь от приема спазмолитиков. При головной боли сосуды имеют тенденцию к расширению, и соответственно прием спазмолитиков просто неэффективен лишь потому, что никакого спазма сосудов нет.

Правило №3: откажитесь от приема комбинированных анальгетиков. Речь идет о лекарствах, содержащих в своем составе несколько компонентов. Чем проще препарат по своему составу, тем он лучше купирует головную боль.

Правило №4: постарайтесь отдохнуть. Расслабиться, прогуляться на свежем воздухе, отложив текущие дела.

Правило №5: выпейте чай или кофе. Чашечка напитка с кофеином способна облегчить головную боль, если выпить его в самом начале приступа.

Правило №6: избегайте факторов, которые могут спровоцировать головную боль. Соблюдайте режим сна и отдыха, избегайте физических и психоэмоциональных перегрузок, чрезмерного употребления алкоголя, особенно красного вина.

Правило №7: если вас беспокоит частая головная боль и вы постоянно испытываете потребность в приеме обезболивающих, это повод не откладывать визит к неврологу", — приводит «Life.ru» слова Андреевой.

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Здоровье
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Ученые объяснили, почему не стоит худеть после 50 лет