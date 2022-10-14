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Сегодня, 12:00

Невролог назвал неявные причины инсульта у женщин

Ольга Стрельникова
Врач назвал неявные причины инсульта у женщин.
Фото Global Look Press

Врач-невролог указал на необычные причины, приводящие к инсульту у женщин.

Одной из причин инсульта у женщин невролог Петр Труханов назвал длительный прием оральных контрацептивов. «Мы должны понимать, что гормональные средства могут влиять на вязкость крови, — говорит врач, — особенно если есть какие-то генетические проблемы со свертываемостью».

Стремление зрелых женщин к красоте также чревато инсультами, по мнению эксперта. К этому приводит частое посещение парикмахерских и салонов красоты. Произойти инсульт может из-за использования при мытье головы специальной раковины, в которой пережимается позвоночник.

Петр Труханов отметил, что обе причины не свойственны мужчинам, одна в силу физиологии, другая из-за редкого посещения парикмахерских.

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