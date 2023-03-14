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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:52

Невролог объяснил, какие причины приводят к инсульту в молодом возрасте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Невролог Артем Барышев заявил, что анатомическая аномалия в сосуде может быть причиной инсульта у молодежи.

«Для молодого и относительно здорового человека получить пережатый сосуд довольно затруднительно и для этого должны быть определенные предпосылки: чаще всего такой причиной становится анатомическая аномалия в сосуде, его патологическое сужение либо извитость. А проявляется такая ситуация еще до инсульта, чаще всего головными болями, чувством распирания головы либо ощущением пульсации. Самыми частыми причинами таких ситуаций являются сосудистые аномалии, аневризмы и проблемы свертывания крови. И если первые два фактора являются человеческими особенностями и должны учитываться в виде определенных рисков, нарушения свертывания крови являются фактически болезнью и стоят того, чтобы исключить их заранее, так как причины их множественны и не всегда очевидны, начиная от генетических особенностей и заканчивая нарушением количества витаминов в организме, поражением печени и даже глистными инвазиями или приемом антибиотиков», — приводит слова Барышева Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1564967
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