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Сегодня, 14:40

Невролог объяснила, почему не стоит бояться антидепрессантов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Врач-невролог Ирина Григорян объяснила, почему не стоит бояться антидепрессантов.

«Стоит понимать то, что так называемая психосоматика перерастает в просто соматику, то есть органные нарушения, и нужно успеть не дать этому ход! Кто-то может справиться сам, кто-то с психологом за пару занятий, но есть люди, которым сложно справиться и нужна лекарственная поддержка.
Помните! Антидепрессанты — не наркотики! Специалист на приеме сможет вам подобрать максимально эффективные, но не вредящие организму, ведь это самое главное при подборе данной терапии», — приводит Life.ru слова Григорян.

Эксперт добавила, что принимать такие препараты не нужно — только по мере наличия причины.

Ранее врач-генетик Ирина Колесникова рассказала, почему антидепрессанты могут не работать.

Перед началом курса необходимо проконсультироваться с доктором, нельзя заниматься самолечением и принимать антидепрессанты без назначения врача.

Источник: https://life.ru/p/1543274
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Невролог объяснила, почему не стоит бояться антидепрессантов