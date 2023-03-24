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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 15:57

Невролог посоветовала для повышения концентрации браться за дело сразу и верить в себя

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Невролог Дина Меркулова посоветовала для повышения концентрации браться за дело сразу и верить в себя.

«Вспомните, как школьники сидят за партой, когда им неинтересно. Вертятся, постоянно меняют положение, смотрят в окно, отвлекают других детей. У них внимание рассеянное. Они не усвоят то, что говорил учитель. А теперь вспомните, как те же дети слушают интересные истории вечерами у костра? Они даже не шелохнутся. Во-первых, поверить в себя, не сомневаться. Организовать свое рабочее место уютно и аккуратно. Выбросить из головы все ненужные мысли и погрузиться в поставленную задачу. Избегать многозадачности. Когда перед глазами есть детальный план выполнения задачи, написанный в блокноте или напечатанный на компьютере, отступить от него сложнее», — приводит слова Меркуловой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1567553
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