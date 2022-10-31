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Сегодня, 10:10

Невролог предупредил о неявном предвестнике инсульта

Ольга Стрельникова
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Врач указал на симптом, являющийся предвестником приближающегося инсульта.

Завотделением неврологии Европейского медцентра Виталий Акимов в интервью «Известиям» рассказал, что проблемы с дыханием во сне могут сигнализировать о развитии инсульта. «Остановки дыхания во сне (апноэ) — это частый неочевидный фактор риска развития инсульта. В этот момент дыхательные пути перекрываются и мозг недополучает кислород, — пояснил эксперт. — Чаще всего риску подвержены люди с храпом и с повышенной массой тела. Имея эти факторы, они попадают в группу риска развития инсульта и других заболеваний».

Инсульт опасен тем, что многие его признаки незначительны и их пропускают мимо. Они могут быть редкими и быстро проходящими, что не привлекает к себе должного внимания. В случае проявления таких симптомов, как потемнение в глазах, резкое ухудшение слуха или зрения, звон в ушах, возникновение ассимметрии лица, стоит незамедлительно обратиться к врачу, рекомендует Виталий Акимов.

Каждый год в России регистрируется до полумиллиона случаев инсульта. Впоследствии инвалидизации оказывается подвержено до 80 процентов пострадавших от этого коварного заболевания. Однако, если обратиться вовремя, можно избежать проблем и восстановить кровообращение.

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