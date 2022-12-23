Невролог призвала заранее готовиться к зимним активностям и использовать защиту

Невролог Виктория Толмачева рассказала, что уберечься от травм во время занятий зимними видами спорта, лучше всего готовиться к ним до наступления холодов, разминаться и носить средства защиты.

По ее словам, организм вряд ли будет готов к нагрузкам, если весь год просидеть за компьютером, а зимой неожиданно встать на лыжи или коньки.

«Стоит начать готовить организм к физической активности до наступления холодов. Это поможет привести мышцы в тонус. Идеально, если вы поддерживаете форму в течение года: бегаете, плаваете или посещаете фитнес-центр», — отметила эксперт Life.ru.

Любой вид зимней активности она рекомендовала начинать с разминки, а также использовать защиту: шлемы и наколенники. Если падения не удалось избежать, необходимо правильно сгруппироваться.

«Нужно попытаться присесть, ни в коем случае не приземляться на выпрямленные руки. Если падаете на спину, то старайтесь прижать подбородок к груди, руки же стоит расставить максимально широко», — посоветовала невролог.

Толмачева также предостерегла от занятий самолечением. По ее словам, в случае травмы необходимо обязательно обратиться к врачу.