Невролог рассказал, какие привычки снижают риск инсульта

Врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович рассказал, какие жизненные привычки могут привести к снижению риска инсульта.

По его словам, проблемы с сосудами часто возникают из-за сидячего образа жизни, поэтому необходимо уделять внимание физическим упражнениям.

«Можно сделать вывод, что основополагающие принципы профилактики инсульта связаны с развитием привычек здорового образа жизни и регулярной проверкой состояния здоровья сосудов», — приводит Life.ru слова Шахновича.

Также эксперт отметил, что снизить риски помогут привычки регулярно сдавать анализы, принимать в пищу много зелени, морепродуктов, имбиря и винограда, пить натуральные соки и кипяченую воду. Также полезной может стать привычка пить вино в малых количествах: женщинам разрешается выпивать не более 120-150 граммов красного вина в день, мужчинам — не более 240-300 граммов.

«Злоупотреблять алкоголем и пить большое количество спиртного ежедневно ни в коем случае нельзя: алкоголь тогда выступит как провокатор инсульта, а не как средство профилактики», — добавил Шахнович.

Ранее врачи рассказали, что риск инсультов повышается у людей с систематическими недосыпами.