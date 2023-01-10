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Сегодня, 08:36

Невролог рассказала, почему появляется депрессия после гриппа

Виктория Кравченко
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Врач-невролог Елена Мирошник рассказала, что вирусные инфекции могут поражать центральную нервную систему (ЦНС), вызывая различные психоневрологические нарушения.

«Одним из наиболее часто встречающихся вариантов депрессии на фоне ОРВИ является именно астеническая. Картина развернутой астенической депрессии включает в себя повышенную истощаемость, снижение активности, слабодушие, слезливость, жалобы на физическое бессилие, утрату энергии, когда любая деятельность сопряжена с необходимостью преодоления немощи и не приносит удовлетворения. Чувство усталости возникает даже при незначительном усилии», — объяснила Мирошник Life.ru.

Чтобы улучшить состояние необходимо оптимизировать режимы учебы и отдыха. А также снизить время за компьютером. Кроме того, питание должно быть сбалансировано по белкам, жирам и углеводам.

Источник: https://life.ru/p/1550747
Здоровье
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