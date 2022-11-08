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8 ноября, 23:45

Нейропсихолог рассказала, как бороться с циклонической депрессией

Мария Гусева
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Нейропсихолог Алевтина Кузьмина рассказала о методах, которые помогут победить циклоническую депрессию. Так называют сезонное изменение психоэмоционального состояния человека, вызванное резкой сменой погоды и подготовкой организма к холодам.

«Помощь психологов и психиатров практически не нужна. Максимум вы можете обратиться к врачу-терапевту, чтобы справиться с неприятными проявлениями симптомов. К примеру, по вопросам дискомфорта на фоне низкого давления. Обратиться к врачу можно удаленно. С помощью медицинских онлайн-сервисов получить консультацию специалиста можно в любое удобное время», — цитирует Life.ru Кузьмину.

Специалист порекомендовала употреблять в пищу больше продуктов, содержащих триптофан и серотонин, к которым относятся, например, бананы, икра и качественный сыр.

Также Кузьмина посоветовала наладить режим дня, спать не менее 8 часов и прогуливаться минимум по 40 минут в день.

Источник: https://life.ru/p/1523443
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