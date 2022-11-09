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Сегодня, 13:30

Нейропсихолог рассказала, как победить депрессию из-за смены сезонов

Ольга Стрельникова
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Психолог поделилась способами борьбы с проявлениями циклонической депрессии.

Нейропсихолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина в беседе с Life.ru рассказала, что справиться с циклонической депрессией помогут продукты, содержащие триптофан и серотонин. Таковыми являются качественный сыр, бананы, икра.

Циклоническая депрессия возникает из-за смены сезонов, ухудшения погоды и уменьшения солнечного дня. Организм адаптируется, что сопровождается изменениями в психоэмоциональном состоянии человека. Ухудшается концентрация, появляется сонливость, апатия и другие неприятные проявления циклонической депрессии. «Помощь психологов и психиатров практически не нужна, — поясняет Алевтина Кузьмина. Максимум вы можете обратиться к врачу-терапевту, чтобы справиться с неприятными проявлениями симптомов. К примеру, по вопросам дискомфорта на фоне низкого давления».

В период циклонической депрессии, по словам нейропсихолога, важно сформировать режим дня, больше времени проводить на свежем воздухе, больше отдыхать, спать не менее 8 часов и меньше общаться с пессимистично настроенными людьми.

Здоровье
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