Нутрициолог Мещерякова заявила, что весной лучше сбросить набранные килограммы, чтобы не привыкнуть к ним

Нутрициолог Татьяна Мещерякова заявила, что весной лучше сбросить набранные килограммы, чтобы не привыкнуть к ним.

«Если у человека нет противопоказаний, то весной лучше все же сбросить набранный за зиму лишний вес. Если этого не делать, то через какое-то время «глаз замылится» — и человек привыкнет к новому образу. А следующей зимой рискуете приплюсовать к нему очередные килограммы. То есть набранные за зиму 3-5 кг могут стать началом более серьезного процесса набора веса. И здесь любая мотивация будет уместна: неважно, нужно ли влезть в прошлогодние джинсы или просто заслужить похвалу окружающих. Особенно хорошо работают коллективные договоренности. Это может быть соревнование, общий чат, спор или просто дружеская поддержка. Особенно это важно для женщин: многие из них легко «загораются», но так же легко бросают начатое», — приводит слова Мещеряковой Life.ru.