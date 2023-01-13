Нутрициолог Мухина рассказала, какие витамины можно найти в «Докторской» колбасе

Врач-диетолог и нутрициолог Марият Мухина рассказала, какие витамины и минералы содержатся в докторской колбасе.

«Натуральный животный состав продукта обеспечивает много витаминов и минералов: A, B1, B2, E, кальций, фосфор, магний, натрий, калий и железо. Самое главное — читать этикетки и выбирать колбасное изделие категории А, которое должно содержать в рецептуре массовую долю мышечной ткани свыше 60%. На упаковке также должна быть надпись «Без мяса птицы».

Не стоит бояться в колбасе элементов хрящей, костей, соединительной ткани, так как это коллаген — строительный материал для наших связок и хрящевой ткани, полноценный животный белок. Также в колбасе отсутствуют углеводы, что прекрасно подходит для кетодиеты или для людей с нарушением углеводного обмена», — приводит Life.ru слова Мухиной.

Также врач отметила, что, в отличие от копченой, в вареной колбасе нет канцерогенов, поэтому она не травмирует поджелудочную железу и печень. Есть «Докторскую» колбасу можно два раза в неделю по 100 граммов в первой половине дня.