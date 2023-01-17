Нутрициолог назвал 3 типа продуктов-рекордсменов по содержанию витаминов

По словам специалиста, именно эти категории продуктов обязательны к регулярному употреблению.

Тренер, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ) России Артем Тужиков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что к наиболее полезным продуктам с богатым составом микроэлементов можно отнести рыбу, овощи и фрукты. «Рыба, помимо полноценного аминокислотного состава, — это еще и источник незаменимых жирных кислот, которые участвуют в важных процессах, предотвращающих воспаления, потерю костной массы, снижающих кардиоваскулярные риски и нормализующих вязкость крови», — пояснил специалист. Мясо рыбы богато витаминами группы В, С, Н, PP, а также минеральными элементами, в числе которых фосфор, йод, кальций, магний, калий, натрий, сера и другие.

Овощи и фрукты — кладезь витаминов и микроэлементов, но главное их преимущество в сравнении с другими полезными продуктами, по мнению Артема Тужикова, это то, что примерно 50% их состава — клетчатка. «Именно она в первую очередь является важной структурой для микробиоты, а достаточное ее употребление сводит к минимуму риски образования колоректального рака», — подчеркнул диетолог. Ежедневная норма потребления овощей и фруктов для взрослого человека — 400 г в сутки. При этом следует помнить, что максимальная польза и количество витаминов зачастую содержится в кожуре. Приятный бонус состоит в том, что продукты этих категорий не влияют на вес в сторону увеличения и помогают поддерживать стройность, резюмировал Артем Тужиков.