Нутрициолог назвал главное полезное свойство мандаринов

Тренер, нутрициолог, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Артем Тужиков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что самое полезное, что может быть в мандаринах — это пищевые волокна. Именно они помогают наладить работу кишечника и улучшить перистальтику, создать благоприятную среду для полезных бактерий, защитить от некоторых онкологических заболеваний и способствовать похудению. Но, как и любой полезный продукт, мандарины нуждаются в грамотной «дозировке» — злоупотребление чревато проблемами все с тем же желудочно-кишечным трактом.

Как избежать переедания мандаринов и определить оптимальную дозировку, чем еще полезны эти фрукты, как их выбрать и хранить, читайте в полной версии материала «СЭ».

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