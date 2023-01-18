Нутрициолог назвал самый вредный продукт

Фитнес-тренер, диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ) в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что самым вредным продуктом на любой кухне можно считать маргарин либо любого другого представителя трансжиров. «Гидрогенизация растительных жиров и изменение их молекулы с цис- на транс- в долгосрочной перспективе и при избыточном их потреблении увеличивает риски сердечно-сосудистых событий, ишемической болезни сердца, повышения триглицеридов в составе крови, повышаются риски тромбозов и неминуемо сокращается срок жизни. Если это избыточное потребление провоцирует ожирение, то проблемы, связанные с ним, усиливаются, многократно ускоряется их течение», — предостерег специалист.

Артем Тужиков дал рекомендации заменить маргарин сливочным маслом и не использовать при приготовлении еды никакие масла, даже сливочное, потому что термическая обработка «усложняет продукт», повышая его калорийность. «Молочный жир заключен в определенные капсулы, которые не препятствуют всасываемости этого жира в полном объеме. Поэтому молочный жир — это самый полезный жир», — заключил нутрициолог и посоветовал есть сливочное масло в натуральном виде, намазывая на кусочек хлеба в качестве бутерброда.