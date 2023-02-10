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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:38

Нутрициолог назвала безопасную дозу сока сельдерея для организма

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нутрициолог Ольга Панова назвала безопасную дозу сока сельдерея для организма.

«Благодаря фталидам, содержащимся в сельдерее, происходит расслабление ткани стенок артерий, что способствует здоровому кровотоку. От этого зависит, насколько в норме у вас будет артериальное давление. Некоторые фитохимические вещества сельдерея обладают противовоспалительными свойствами. Сельдерей является хорошим источником витаминов А, С, К, а также калия и фолата. В одном стакане сока сельдерея примерно 2,5 калории и совсем нет жира, поэтому он хорош для снижения веса, а также содержит четыре грамма клетчатки, которая крайне необходима бактериям нашего кишечника. Кроме того, он положительно влияет на наши почки и печень, от которых зависит очищение организма. Но при всей пользе сока сельдерея для нашего организма не рекомендуется употреблять его больше 500 миллилитров в день», — приводит слова Пановой Life.ru.

Она также отметила, что у некоторых людей может быть аллергия на сельдерей. По ее словам, при такой аллергии сельдерей могут заменить яблоки, морковь и капуста.

Источник: https://life.ru/p/1557761
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