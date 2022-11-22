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22 ноября, 14:30

Нутрициолог назвала четыре варианта полезного завтрака

Иван Торопцев
Корреспондент
Овсянка с клубникой.
Фото Global Look Press
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Нутрициолог Елена Свиридова назвала четыре варианта полезного завтрака, который не оставит голодным и поможет поддерживать силы до обеда.

Первое блюдо — гранола с грецкими орехами, овсяными или мультизлаковыми хлопьями. Также к нему рекомендуют добавить джем, варенье либо свежие ягоды и фрукты. Второй вариант — творожная запеканка. Ее рекомендуется посыпать сахарной пудрой и подавать со свежими ягодами либо со сгущеным молоком.

Третье блюдо — овсянка в банке, при этом эксперт назвала перечень продуктов, которые можно добавлять в кашу.

«Банан, малину, смородину, голубику, яблоко или персик, а также добавить слой варенья. А наутро вы гарантированно получите вкусный, сытный и питательный завтрак-десерт, для которого не потребуется ломать голову», — приводит Life.ru слова Свиридовой.

Четвертое блюдо, которое порекомендовала нутрициолог, — тортилья с омлетом, сыром и овощами.

Ранее нарколог рассказал о завтраке, который поможет справиться с похмельем.

Источник: https://life.ru/p/1540567
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