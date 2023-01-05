Нутрициолог назвала идеальное меню для января

Нутрициолог и диетолог Ирина Мансурова рассказала, какие блюда лучше всего употреблять в январе.

По ее словам, в середине зимы в ежедневный рацион должна входить рыба как источник омега-3 жирных кислот. Они поддерживают иммунитет, укрепляют нервную систему и снижают риск депрессии. Также рекомендуется есть теплые и сытные супы и овсянку с фруктами, орехами и медом.

Эксперт утверждает, что витамин D помогает усвоиться кальцию и контролировать инфекции, но продуктов с его содержанием немного, поэтому лучше принимать добавки.

«Источник витамина D из пищи — молоко. Но для людей с непереносимостью лактозы хорошей заменой могут стать грибы. Еще один отличный источник — это жирная рыба, например, тунец, лосось и скумбрия», — приводит Life.ru слова Мансуровой.

Кроме того, диетолог посоветовала включить зимой в рацион морковь, картофель, редьку, шпинат, сушеные и замороженные ягоды.

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