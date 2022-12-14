Нутрициолог назвала необходимые продукты для зимнего рациона

14 декабря, 21:45
Нутрициолог Елена Свиридова в интервью «Известиям» рассказала, что важнейший элемент зимнего рациона — продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют иммунитет и выводят из состояния депрессии. В первую очередь, это рыба. «Можете выбрать любую рыбу на ваш вкус из следующего списка: лосось, семга, кета, скумбрия. Если рыба надоела, а омега-3 восполнить хочется, можете попробовать съесть грецкие орехи, льняные семечки, фасоль и чиа», — пояснила Елена Свиридова.
Также нутрициолог рекомендовала включить в рацион овощи, богатые витамином А — морковь, свеклу и картофель. По словам специалиста, их состав содержит в обилии углеводы и может дать достаточное количество энергии. Не стоит пренебрегать и цитрусовыми, в них много клетчатки и флавоноидов.
Завершая беседу, Елена Свиридова отметила, что зимой нужно пить больше воды и регулярно есть супы на куриное и мясном бульоне, можно уху.
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