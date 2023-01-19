Нутрициолог назвала продукт, улучшающий потенцию

Сегодня, 13:40
Врач-натуропат, нутрициолог, биохимик Екатерина Новикова в интервью порталу «Мослента» рассказала, что улучшить потенцию и либидо поможет авокадо.
«Регулярное употребление авокадо имеет большое количество полезных последствий. В частности, оно положительно влияет на потенцию, репродуктивные функции и либидо», — заявила специалист и отметила, что авокадо содержит фитонутриенты, которые уничтожают раковые клетки и оказывают профилактическое действие.
Витамин Е в его составе улучшает эластичность тканей и выработку коллагена, способствует разглаживанию мелких морщин.
Екатерина Новикова порекомендовала выбирать более мягкие фрукты, легко поддающиеся нажатию. Это говорит об их спелости.
«Потрясите плод рядом с ухом: если косточка внутри стучит, смело покупайте», — резюмировала врач.
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!