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Сегодня, 11:45

Нутрициолог назвала продукты, способствующие крепкому сну

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik
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Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что за несколько часов до сна полезно съесть виноград или свежую вишню, если позволяет сезон, грецкие орехи, куриные яйца, мясо индейки, молоко или молочные продукты. Все это поможет расслабиться и улучшить качество сна.

Какие напитки помогут крепко и сладко уснуть, хорошо выспаться и как питание влияет на наш сон и легкость утреннего пробуждения, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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