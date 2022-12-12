Нутрициолог назвала продукты, улучшающие память

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что благотворно на работу нашей центральной нервной системы влияет сбалансированное, разнообразное питание, а также отказ от пищевого мусора и вредных привычек. Способствовать улучшению памяти может включение в рацион жирных сортов рыбы, морепродуктов, яиц, моркови, ягод, цитрусовых, корицы и шоколада.



Как именно влияют на наш организм вышеперечисленные продукты, зачем и как их употреблять, читайте в полной версии материала в «СЭ».