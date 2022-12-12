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12 декабря, 17:35

Нутрициолог назвала продукты, улучшающие память

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@catiaclimovich
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Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что благотворно на работу нашей центральной нервной системы влияет сбалансированное, разнообразное питание, а также отказ от пищевого мусора и вредных привычек. Способствовать улучшению памяти может включение в рацион жирных сортов рыбы, морепродуктов, яиц, моркови, ягод, цитрусовых, корицы и шоколада.


Как именно влияют на наш организм вышеперечисленные продукты, зачем и как их употреблять, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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