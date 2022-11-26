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Сегодня, 10:35

Нутрициолог назвала продукты, улучшающие структуру волос

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@uliadrobnaia
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Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для СЭ рассказала, что волосы могут многое рассказать о состоянии организма. Улучшить их здоровье и внешний вид, по словам специалиста, помогут достаточный объем белка в рационе и витамины С, D, цинк, кремний, фосфор, железо, йод, биотин и антиоксиданты. Найти их можно в тыквенном масле или семечках, зеленом чае, кремниевой минеральной воде имбире, куркуме, гвоздике, различных ягодах и цитрусовых.

О причинах проблем с волосами и, как в этом может помочь алоэ, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днём!

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