Нутрициолог назвала способы улучшения самочувствия и работоспособности

Нутрициолог рассказала, как повысить работоспособность и улучшить самочувствие.

Health-коуч и нутрициолог Ольга Батракова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что улучшить самочувствие и работоспособность, ускорить адаптацию организма помогут здоровый сон, регулярная гимнастика, контрастный душ, включение в рацион зелени, техники расслабления с помощью дыхания и медитации. Последние помогут нормализовать деятельность мозга и других систем организма. «Когда мы расслаблены, то все процессы протекают лучше: пищеварение, работа сердца, иммунной системы, здоровый сон, работа мышц, а значит, и отсутствуют спазмы», — пояснила эксперт.

Укрепить осанку и мышечный корсет, активировать лимфоток и улучшить иммунитет помогут самые простые упражнения, выполняемые регулярно в течение 10 минут, и контрастный душ. Приятным дополнением, по словам эксперта, станет «небольшое органическое похудение». Не менее важен и сон в одно и то же время, хотя бы в течение семи часов. Этот минимум позволит организму обработать полученный объем информации и восстановиться: «Если вы стабильно ложитесь спать всегда в час ночи и встаете, допустим, в 8 утра, то организм перестроит свой биоритм под такой режим. Главное, чтобы он был регулярный», — советует Ольга Батракова.

Нутрициолог также порекомендовала обратить внимание на питание. Если не удаётся регулярно включать в рацион овощи и фрукты в необходимом объеме, хотя бы возьмите за привычку с каждым приемом пищи употреблять зелень. Она богата клетчаткой и высокой концентрацией биологически активных веществ, улучшающих состояние организма, самочувствие и внешний вид.