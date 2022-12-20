Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 18:15

Нутрициолог объяснил, почему необходимо есть яйцо целиком

Ольга Стрельникова
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нутрициолог Максим Антонюк в интервью «Кубанским Новостям» рассказал, что яйцо — продукт со сбалансированным составом. Белок низкокалориен, в отличие от желтка, и подходит для диетического рациона.Но желток полезен не меньше — в нем есть жирные кислоты, витамины, минералы и холестерин.

По словам эксперта, это не тот холестерин, что образует бляшки и способствует развитию атеросклероза и инсульта. Яичный желток способен даже снижать уровень «плохого» холестерина. Он необходим для клеточных мембран и синтеза гормонов. Желток также содержит витамины группы В, D и Е.

Максим Антонюк обратил внимание на то, что яичный белок плохо усваивается без желтка, а значит — самостоятельно бесполезен. Поэтому во всем важна умеренность, заключил специалист.

Здоровье
Питание
1
0
Читайте также
Источник: Инфантино рассматривает возможность проведения ЧМ раз в три года
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сомнолог рассказала, как избежать проблем со сном в новогодние праздники

Спортивный врач пояснил, что тренировка одной мышцы не ускорит метаболизм