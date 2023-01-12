Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 22:10

Нутрициолог объяснила, чем полезен шпинат

Ольга Стрельникова
Нутрициолог объяснила, чем полезен шпинат.
Фото freepik/ru.freepik.com
Telegram Дзен

По словам специалиста, он необходим для красоты кожи.

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что основу красивой и здоровой кожи составляет правильное питание. Шпинат в этом вопросе играет очень важную роль. В свежем виде он содержит витамины А, С, Е и К, магний, негемовое железо и лютеин. Витамин К в его составе уменьшает воспаления. Высокое содержание витамина С активизирует синтез и выработку коллагена, предотвращая дряблость, провисание кожи, появление морщин и преждевременное увядание. Шпинат в вашем рационе обеспечит не только молодость кожи, но и свежий, ровный тон лица.

Какие еще суперфуды улучшат состояние вашей кожи и сохранят ее молодость, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
0
Читайте также
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
Легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012
Посол Украины заявил об отводе Киевом части войск в сторону Белоруссии
Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ штамма коронавируса «Кракен»
Киевский эксперт заявил о тупике для Зеленского после взятия Россией Соледара
Задержанного в апреле под Калининградом ветерана ВМС США освободили
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Терапевт рассказала, что входит в обязательный чек-ап здоровья