Нутрициолог объяснила, как подготовиться к новогоднему застолью

Нутрициолог Анастасия Разбойникова в интервью «Мосленте» рассказала, что готовить «тазиками» салаты не стоит. «Лучше сделать что-то свежее, чем еще несколько дней доедать прошлогодние салаты», — посоветовала специалист и отметила, что от переедания и избытка алкоголя в первую очередь страдает печень. «Я рекомендую за две недели до праздника начать пить минеральную воду — например, «Ессентуки 17» или «Донат магния». За 20-30 минут до каждого из основных приемов пищи принимайте по одному стакану. Для обеспечения желчегонного эффекта вода должна быть без газов и комнатной температуры», — пояснила Анастасия Разбойникова. Противопоказанием для такой подготовки могут быть камни в желчном пузыре.

Нутрициолог советует продумать новогоднее меню и идти в магазин с заранее подготовленным списком продуктов. «Если вы планируете в течение всех праздников традиционно кочевать из-за стола к столу и переживаете, что ничего полезного в гостях вам не предложат, идите туда сытыми. В ходе вечеринки можно больше общаться, чем есть», — заключила Анастасия Разбойникова.