Нутрициолог объяснила, как правильно сочетать продукты

Нутрициолог Международного института интегративной нутрициологии и автор программ для снижения веса Олеся Ревеко в интервью «Кубанским Новостям» рассказала, что все продукты имеют свой химический состав, под который желудок вырабатывает ферменты.

Поэтому любую еду нужно уметь сочетать. Это значительно улучшит работу желудочно-кишечного тракта, печени и других систем и органов, избавив их от лишней нагрузки.

Олеся Ревеко посоветовала придерживаться раздельного питания, основной принцип которого — употребление белков и углеводов в разное время. Также специалист дала рекомендации, касающиеся отдельных продуктов. К примеру, кофе лучше сочетать с кислыми или кисло-сладкими ягодами и фруктами, это улучшит усвоение витаминов и минералов. А вот совмещение этого напитка с сыром, творогом или яйцами помешает усвоению кальция и витамина D. Яйца, в свою очередь, хорошо сочетаются с клетчаткой (овощи, зелень). Хлеб прекрасно совместим с маслами, сметаной, сырами, авокадо, овощами (овощными супами), зеленью и семенами.

К продуктам-одиночкам Олеся Ревеко отнесла молоко. Его стоит употреблять отдельно от всего.