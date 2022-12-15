Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

15 декабря, 17:35

Нутрициолог объяснила, как восполнить суточную норму витамина D

Ольга Стрельникова
Фото freepic.diller, Freepik
Telegram Дзен

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в интервью «Москве 24» рассказала, что уникальным суперфудом, рекордно восполняющим показатели витамина D, можно считать печень трески. «Печень трески — продукт, которого достаточно одной чайной ложки, то есть 5 граммов, чтобы получить необходимое суточное количество витамина D», — пояснила специалист.

Вегетарианцам Марина Макиша советует обратить внимание на растительное молоко и другие продукты, обогащенные витамином D при производстве. Всем остальным достаточно включить в рацион грибы (лисички, шампиньоны), жирную морскую рыбу (сельдь, скумбрию), молоко и яичные желтки. «Два яичных желтка — это уже 30% от суточной нормы по данному витамину», — подчеркнула врач-диетолог.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Питание
7
0
Читайте также
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Шведка Сильвстедт могла стать горнолыжницей, но предпочла съемки в мужских журналах
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Ушедшему из РФ Siemens потребовались российские радиочастоты
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Терапевт назвал 2 причины, которые могут мешать сну

Названы три продукта с новогоднего стола, которые негативно влияют на кожу