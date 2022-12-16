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Сегодня, 15:20

Нутрициолог объяснила постоянную тягу к сладкому

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@frokz
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Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что обильное употребление сладкого приводит к снижению иммунитета, ускоряет старение и приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, сахарному диабету, а также к лишним килограммам, вплоть до ожирения. Спровоцировать желание съесть что-нибудь сладкое может стресс, несбалансированный рацион или дефицит витаминов и микроэлементов, к примеру хрома, магния, фосфора, серы и триптофана.


Как восполнить дефицит необходимых веществ и какую полезную замену подобрать сладостям, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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