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Сегодня, 14:30

Нутрициолог объяснила, сколько икры полезно есть

Ольга Стрельникова
Икра.
Фото Freepik/stockking
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Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что главная причина, по которой не стоит злоупотреблять икрой, — это обилие соли. Она может стать причиной задержки воды и отеков после новогодней ночи. Для гипертоников и людей, имеющих иные заболевания сердечно-сосудистой системы, это особо опасно.

Также икра содержит приличное количество белка, что вредно при проблемах с почками. Независимо от состояния здоровья, столовой ложки пару-тройку раз в неделю будет достаточно, заключила Ната Гончар.

Какая икра полезнее и почему, как ее правильно выбрать, читайте в полной версии материала «СЭ».

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