Нутрициолог объяснила, сколько икры полезно есть

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что главная причина, по которой не стоит злоупотреблять икрой, — это обилие соли. Она может стать причиной задержки воды и отеков после новогодней ночи. Для гипертоников и людей, имеющих иные заболевания сердечно-сосудистой системы, это особо опасно.

Также икра содержит приличное количество белка, что вредно при проблемах с почками. Независимо от состояния здоровья, столовой ложки пару-тройку раз в неделю будет достаточно, заключила Ната Гончар.

Какая икра полезнее и почему, как ее правильно выбрать, читайте в полной версии материала «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!